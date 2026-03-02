Nacional - 02/3/26 - 09:17 AM

Arranca la sexta semana de pagos del PASE-U este 3 de marzo

La jornada está lista para atender a miles de estudiantes y sus familias en Bocas del Toro y el distrito de Kankintú.

 

A partir de mañana, martes 3 de marzo de 2026 se pone en marcha la sexta semana de pagos del PASE-U, el programa de apoyo económico estudiantil del IFARHU

Las autoridades confirmaron que los pagos se harán en varios puntos de la provincia para que los beneficiarios puedan retirar sus cheques sin contratiempos. La idea es que el dinero llegue rápido a los estudiantes y sus acudientes, evitando aglomeraciones y largas filas.

En Bocas del Toro, los distritos que recibirán la entrega de cheques son Changuinola, Chiriquí Grande, Isla Colón y Almirante, mientras que en la comarca Ngäbe-Buglé se hará en Kankintú. Cada punto contará con personal del IFARHU para orientar y agilizar los cobros.

Entre los lugares habilitados en Changuinola están La Gloria, Finca 04, Miraflores, El Silencio, El Empalme, Cochigró, Guabito, Finca 15 y Naso Tjër Di, además de Boyck y El Teribe. Cada sitio ha sido seleccionado para garantizar accesibilidad y seguridad a los beneficiarios.

