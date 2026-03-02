Obras impactan horarios en cinco escuelas de La Chorrera y Arraiján

Más de 110 mil estudiantes iniciaron clases este lunes en las 247 escuelas oficiales y 170 particulares de la provincia de Panamá Oeste.

Según las autoridades provinciales de Educación, en cinco escuelas de La Chorrera y Arraiján los directores deberán llevar a cabo ajustes en los horarios debido a la realización de diversos tipos de trabajos.

Este es el caso del Instituto Profesional y Técnico Fernando De Lesseps, Once de Octubre, El Marañonal Federico ‘Yico’ Velásquez y el Centro de Educación Básica General de Vista Alegre.

Rufino Rodríguez, director regional de Educación, dijo que en estas escuelas se realizan trabajos de remodelación, acometidas eléctricas y ampliación.

A medida que las empresas responsables de las obras vayan entregando los edificios, se irá incorporando a toda la población escolar.

Agregó que para este año se cuenta con una planta de 5 mil docentes en las 417 escuelas de primaria, premedia y media de Panamá Oeste.

Rodríguez añadió que, para hacer frente al acelerado crecimiento de la población escolar, hay 15 proyectos de construcción de nuevas escuelas, de los cuales ya se ha comenzado a trabajar en cinco y diez están en fase de diseño.