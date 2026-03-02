Colón arranca año escolar con 198 centros operativos y 61 mil estudiantes

Desde tempranas horas, los centros educativos de la provincia de Colón se llenaron de estudiantes junto a sus padres en este primer día del año escolar 2026.

Miguel Salazar, de 39 años, quien acudió con sus dos hijos a la escuela República de Bolivia en la ciudad de Colón, dijo que espera que se cumplan los meses de clases y que no haya huelgas, ya que estas afectan a los estudiantes.

Asimismo, Aracelys Montenegro, de 44 años, quien acudió con su hija al Instituto Rufo A. Garay, espera que este año escolar su acudida pueda asimilar todos los conocimientos que le enseñan sus docentes.

En toda la provincia de Colón operan 198 centros educativos, donde 61 mil estudiantes acuden a recibir enseñanza durante este periodo 2026, y unos 5 mil docentes impartirán sus conocimientos tanto en el sector público como privado.

El único centro que no iniciará clases presenciales es el centro educativo San Vicente de Paúl, situado en la ciudad de Colón.

Rosa Martínez, directora regional del Ministerio de Educación (Meduca), manifestó que este nuevo año escolar representa una oportunidad para renovar la esperanza y reafirmar el compromiso común con la misión formadora.

La docente regional detalló que el principal objetivo es continuar elevando la calidad de la enseñanza con equidad, fortaleciendo no solo los conocimientos académicos, sino también los valores y el sentido humano de cada estudiante.

Por ello, hizo una invitación a los jóvenes estudiantes para que retornen este año con disciplina, entusiasmo y sueños.