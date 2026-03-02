Veraguas enfrenta retos pero inicia clases con alta asistencia

El año escolar 2026 inició en la provincia de Veraguas con un 90% de normalidad, según informó la profesora María Pimentel, directora regional de Educación.

La funcionaria destacó el compromiso de docentes, estudiantes y padres de familia en el arranque de las clases.

Pimentel explicó que, pese a la buena asistencia registrada en la mayoría de los centros educativos, existen algunos casos especiales que ya son atendidos por la Dirección Regional.

Indicó que varios educadores decidieron retirarse de sus puestos en determinadas escuelas, lo que ha obligado a la entidad a iniciar el proceso para el nombramiento de nuevos maestros y garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

“Estamos haciendo las gestiones necesarias para cubrir esas vacantes lo antes posible, de manera que los estudiantes no se vean afectados”, señaló Pimentel.

En cuanto a las áreas de difícil acceso, la directora regional mencionó que se han presentado algunas situaciones logísticas.

Precisó que una embarcación que intentó trasladar a varios educadores hacia una escuela ubicada en el norte del distrito de Santa Fe no logró completar el recorrido ayer debido a inconvenientes en el traslado.

No obstante, aseguró que se realizaron las coordinaciones pertinentes para que los docentes puedan llegar este lunes a sus respectivos centros educativos en esas comunidades apartadas.