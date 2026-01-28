Arranca la XLII Feria de Santa Fe con fuerte afluencia de visitantes

Hoy inicia la cuadragésima segunda Feria Agropecuaria, Turística, Artesanal, Folclórica y Cultural de Santa Fe, uno de los eventos más esperados del calendario veragüense.

El ambiente está lleno de optimismo, con visitantes nacionales y extranjeros llegando temprano para disfrutar del clima fresco y comprar productos a buen precio.

Desde hace varios días se nota un incremento considerable de personas en el distrito, augurando un movimiento económico positivo para comerciantes, productores y artesanos locales, quienes se prepararon con anticipación para ofrecer una amplia variedad de productos agropecuarios, artesanales y gastronómicos.

El alcalde Hortensio Palma destacó que la feria es una vitrina importante para el distrito y una oportunidad para impulsar la economía local.

“Cada año recibimos a cientos de visitantes que vienen a disfrutar de nuestra cultura, nuestras tradiciones y, sobre todo, de la hospitalidad de nuestra gente”, señaló.

Por su parte, Agustín Valdez, tesorero de la feria, dijo que el optimismo se refleja en la afluencia temprana de visitantes.

“Cuando la gente llega antes del inicio oficial, sabemos que la feria será un éxito. Santa Fe es un pueblo trabajador, hospitalario y con ganas de salir adelante”, expresó.

La feria contará con exposiciones agropecuarias, presentaciones folclóricas, actividades culturales, venta de artesanías y una variada oferta gastronómica típica de la región, consolidándose como un punto de encuentro para familias y turistas.

Las autoridades locales invitaron a la población a participar de manera ordenada y a disfrutar de este evento que resalta las tradiciones, la cultura y el potencial productivo del distrito de Santa Fe, en la provincia de Veraguas.