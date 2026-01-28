Nacional - 28/1/26 - 04:02 PM

Gaby llega blindado al SPA y grita: ¡Soy inocente. Vengo a dar la cara!

Patrullas, agentes armados y un operativo cerrado marcaron su ingreso, mientras la expectativa crecía afuera por la audiencia programada para las 5:00 p.m.

 

Por: Redaccion / Crítica -

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo llegó este miércoles  a la sede del Sistema Penal Acusatorio  fuertemente custodiado por unidades del Bloque de Búsqueda y fuerzas especiales de la Policía Nacional. 

Al bajar del vehículo, Carrizo habló sin rodeos. “Vengo a dar la cara”, repitió ante los medios. También dijo que es inocente y que confía en que se respete el debido proceso

La audiencia, prevista para iniciar alrededor de las 5:00 p.m., se desarrolla en medio de fuerte atención pública. 

La Fiscalía Anticorrupción solicita su comparecencia por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

El tribunal deberá definir los próximos pasos mientras el país sigue de cerca cada movimiento.


 

 

