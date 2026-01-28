Audiencia de Gaby en pausa. Defensa presenta advertencia de inconstitucionalidad

La audiencia del exvicepresidente José Gabriel Carrizo quedó en pausa después de que la defensa presentara una advertencia de inconstitucionalidad, que podría incluso detener el proceso si la juez decide remitirlo a la Corte Suprema.



El exvicepresidente fue aprehendido la mañana de este martes 27 de enero a su llegada al país procedente de Guatemala. Carrizo enfrenta una audiencia de garantías por una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

Los abogados de Carrizo señalaron que la Fiscalía cometió un error al emitir primero una orden de captura y luego solicitar una audiencia de imputación de cargos, sin antes solicitar al Parlacen certificar si su cliente es miembro o no de ese organismo centroamericano.

La defensa insiste en que Carrizo es diputado del Parlacen por derecho propio, y que no es necesario que jure el cargo para ejercer sus funciones, lo que, según ellos, hace incompetente al tribunal para conocer el caso.

Por ahora, la juez analiza la advertencia de inconstitucionalidad y la audiencia seguirá en espera hasta que se decida si puede continuar o se cae.