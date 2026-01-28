Nacional - 28/1/26 - 05:17 PM

Panamá: Arquidiócesis en investigación internacional por denuncias de abuso

La Arquidiócesis panameña abrirá sus archivos a expertos internacionales para evaluar su manejo de casos de abuso.

 

La Arquidiócesis de Panamá anunció que se someterá a una investigación internacional para revisar cómo ha manejado los casos de abuso sexual desde 2001. 

La comisión, compuesta por 18 especialistas de distintos países de América Latina, actuará con total independencia, financiada por la Universidad de Notre Dame y la Universidad Villanueva de España.

El padre Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia, explicó que el estudio ya lleva seis meses y ahora entra en su segunda fase, que incluye entrevistas con víctimas y la recolección de información. El informe final se espera para septiembre.

“Este proyecto nace de la necesidad de que la Iglesia cuente una realidad dolorosa que muchas veces paraliza”, dijo Pujol. 

Una vez listo el informe, las autoridades eclesiásticas deberán seguir sus recomendaciones y corregir errores, mientras que casos que representen delitos podrían derivarse al Ministerio Público.

El consultor legal de la Arquidiócesis, Adrián Cuevas, señaló que se buscan mecanismos para proteger a las víctimas y garantizar el debido proceso si se detectan nuevos abusos dentro y fuera de la Iglesia. 

Los padres serán los primeros en presentar denuncias, pero se diseñarán rutas para identificar responsables sin poner en riesgo a los menores.

Por su parte, el arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta afirmó que el informe permitirá a la diócesis “corregir lo que sea necesario” y asumir responsabilidades por errores pasados, además de mejorar la atención a los más vulnerables.

Desde 2024, la Arquidiócesis cuenta con una oficina de escucha en la Universidad Santa María La Antigua (Usma) para que víctimas de cualquier tipo de abuso puedan buscar ayuda.

 

