Arranca ‘Misión Limpieza’ en San Miguelito: vecinos hartos de la hediodez

Entre moscas, olores nauseabundos y bolsas rotas, este lunes 1 de diciembre la Alcaldía de San Miguelito activó el operativo “Misión Limpieza”, para evitar que el distrito termine viviendo una Navidad rodeada de desechos.

La medida llega en momentos en que Revisalud, la empresa encargada de recoger la basura, pasó de cumplir un 70% de su plan operativo a apenas un 40%, según la Alcaldía del distrio.



La alcaldesa Irma Hernández, ndicó que “Aquí hay un solo responsable: la empresa actual. Es inaceptable jugar con la salud de la gente. cumplen con la recolección en un 40%… eso es deficiente y punto.”

También informó que Veranillo, Don Bosco, Samaria y casi todo el distrito tiene puntos críticos donde la basura lleva dos, tres y hasta más días acumulándose.

¿Qué es la “Misión Limpieza”? Un operativo para apagar un incendio con más músculo

Ante la crisis, la Alcaldía arrancó una ofensiva de limpieza que incluye: refuerzo de camiones compactadores, más cuadrillas en puntos críticos, barrido manual, eliminación de vertederos clandestinos, sensibilización a los residentes para que no boten basura en ríos, quebradas ni calles.



Esta iniciativa tendrpa el apoyo de los representantes para mitigar puntos donde la empresa no llega

Una transición que huele a problema… pero que ya no se puede evitar

La situación de recolección en el distrito es complicada. El contrato de Revisalud termina el 18 de enero de 2026, y la Alcaldía confirmó que entrarán tres empresas temporales mientras se concreta la concesión definitiva.



Hernández también advirtió que el "cambio va a ser traumático y requerirá adaptación. Pero San Miguelito merece un servicio que sí responda.”

Solo falta a esperar a ver si San Miguelito tendrá una Navidad con basura… o sin basura