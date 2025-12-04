Arrancó la construcción del Hospital de Mascotas; la apertura se proyecta para el 2027

Panamá inició ayer oficialmente la construcción del Hospital de Mascotas, una de las obras más esperadas por la ciudadanía y una promesa de campaña del Gobierno de José Raúl Mulino.

Este miércoles, frente a la presencia de ministros de Estados, autoridades municipales y con más de 80 mascotas, el mandatario cedió la primera palada a la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino.

"Con esta palada inicial, no solo iniciamos una obra; cumplimos una promesa de campaña y contribuimos a construir un Panamá más humano, más responsable y más solidario. Seguimos avanzando con patitas firmes", expresó Mulino.

La obra se construye en Costa Sur, Juan Díaz, una ubicación estratégica elegida por su accesibilidad. Se espera que sea entregada a mediados del año 2027.

Contará con 8 consultorios, 18 médicos diarios y con una capacidad de 240 consultas por día. Además, ofrecerá una amplia gama de servicios, tales como: consulta externa, urgencias, cirugía, hospitalización, rehabilitación, imagenología, laboratorio y morgue.

Lo que proyecta una cifra anual de 95,000 atenciones para perros y gatos. Y sobre las hospitalizaciones, se podrá albergar por cubículo a un estimado de 40 animales diarios.

En el acto también se informó que habrá un espacio para la formación de los estudiantes de la carrera de veterinaria que se inclinen por la atención de perros y gatos.

"De esta manera, estaremos contribuyendo al desarrollo de talento especializado en el país y le daremos oportunidades a los jóvenes", recalcó el presidente.

El proyecto, adjudicado a la compañía Construction Management Group (CMG), tiene un costo de 14.1 millones de balboas.

Se estima que la construcción y operación del centro generarán alrededor de 1,200 empleos, contribuyendo al mejoramiento continuo de la economía nacional.

Se calcula que en los distritos de Panamá y San Miguelito, más de 181,000 mascotas serán beneficiarias directas de este proyecto.

En tanto, Roberto Linares, el ministro de Desarrollo Agropecuario, reveló que en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, se avanza en la construcción de un segundo Hospital de Mascotas.