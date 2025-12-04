Inicia la construcción del Centro de Educación Hacienda Santa Cecilia

Panamá Este da un gran paso en educación. Con la colocación de la primera palada, más de 2,900 estudiantes contarán pronto con un centro educativo moderno y seguro.

El nuevo Centro de Educación Integral Hacienda Santa Cecilia busca fortalecer la infraestructura educativa y atender la creciente demanda escolar en la zona.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, resaltó que esta obra garantiza espacios dignos y seguros para los niños y jóvenes.

“Cada ladrillo colocado representa un paso hacia un mejor futuro para nuestros estudiantes”, afirmó. También hizo un llamado a la empresa constructora a usar materiales de alta calidad.

Con una inversión de B/. 23,980,923.52, el proyecto ejecutado por Ingeniería HOS S.A. incluirá niveles de inicial, primaria, premedia, media académica y media profesional y técnica.

Tarcila Soane, directora Nacional de Proyectos, explicó que el diseño contempla módulos académicos y administrativos modernos, funcionales e inclusivos.

Entre las principales instalaciones se destacan:

Módulo administrativo : oficinas, salones de reuniones, enfermería, gabinete psicopedagógico, comedor y cocina.

: oficinas, salones de reuniones, enfermería, gabinete psicopedagógico, comedor y cocina. Módulo de Básica General : aulas de prejardín y jardín, zonas de juego y mini cancha.

: aulas de prejardín y jardín, zonas de juego y mini cancha. Módulo de Primaria : 24 aulas, biblioteca, laboratorios de ciencias, informática, artes plásticas y comedores.

: 24 aulas, biblioteca, laboratorios de ciencias, informática, artes plásticas y comedores. Módulo de Pre Media : aulas, laboratorios especializados, áreas de orientación y espacios administrativos.

: aulas, laboratorios especializados, áreas de orientación y espacios administrativos. Módulo de Media : aulas para tres niveles, laboratorios técnicos (robótica, marítima, TI), biblioteca y salón multiuso.

: aulas para tres niveles, laboratorios técnicos (robótica, marítima, TI), biblioteca y salón multiuso. Gimnasio techado con graderías para 1,500 personas, aulas teóricas y vestidores.

con graderías para 1,500 personas, aulas teóricas y vestidores. Módulo deportivo : mini canchas de fútbol sintético, canchas de baloncesto y vestidores.

: mini canchas de fútbol sintético, canchas de baloncesto y vestidores. Talleres técnicos : automotriz, seguridad industrial y más.

: automotriz, seguridad industrial y más. Infraestructura complementaria: estacionamientos, plaza cívica, sistemas de seguridad, planta de tratamiento, tanque de reserva y cerca perimetral.

Mariela González, madre de familia, expresó: “Por fin tendremos un colegio digno para nuestros hijos. Esto es un sueño hecho realidad”.

Por su parte, la estudiante Shirleys González señaló que estudiar cerca de casa facilitará la culminación de su ciclo escolar y reforzará la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.

La actividad contó con directores nacionales y regionales, estudiantes, docentes, padres de familia y vecinos. Todos emocionados por un futuro educativo más fuerte y moderno en Panamá Este.