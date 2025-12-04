Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela hasta el 12

Copa Airlines informó este 4 de diciembre de 2025 que prolongará la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela.

La medida se mantiene vigente hasta el viernes 12 de diciembre de 2025, mientras continúan las evaluaciones que garanticen seguridad operacional en la ruta.

La aerolínea indicó que los pasajeros afectados contarán con varias alternativas para reprogramar sus viajes.

Entre ellas, el cambio de fecha y/o modificación de origen o destino dentro de la misma región, sin costos adicionales.

También podrán optar por la cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una futura fecha, cuando el servicio sea restablecido.

Asimismo, se permitirá solicitar reembolso en boletos no utilizados o parcialmente utilizados, trámite disponible a través del sitio web oficial.

Con este comunicado, Copa Airlines reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de los pasajeros.

La situación seguirá en revisión continúa y la empresa comunicará cualquier novedad en sus canales oficiales.