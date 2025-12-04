Operativo Navideño de Acodeco: Ojo al precio y a las ofertas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) se puso los guantes navideños y arrancó su operativo de fin de año, caminando mall por mall, tienda por tienda, revisando que nadie se pase de vivo con las ofertas, precios y publicidad en esta época donde la gente compra más que nunca.

El objetivo es claro: que se respeten las leyes y que los consumidores no den un paso a ciegas cuando van a buscar regalos, comida o aparatos para la casa.

Por eso, los funcionarios estarán en las calles con verificaciones diarias, nocturnas y hasta fines de semana, dejando claro que diciembre no es excusa para relajo comercial.

Las fechas donde el ojo fiscalizador estará más despierto son: 4, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 29 y 30 de diciembre, especialmente en los centros comerciales más concurridos del país.

Lo que ya encontraron en Black Friday

En el operativo anterior, el de Black Friday, los inspectores caminaron fuerte y entraron a 373 locales, detectando 58 irregularidades.

Lo que más se repitió fue que muchas tiendas no ponían la fecha de duración de la oferta, algo que la ley exige —y no es detalle menor, porque uno compra hoy y luego la promoción ya no aplica—. Esa falta se repitió 42 veces.

Además, otras 13 tiendas ni siquiera tenían el precio visible, obligando al consumidor a adivinar o preguntar.

¿Qué andan revisando ahora?

La Acodeco no solo busca ofertas fantasmas. También supervisa:

Fechas de vencimiento de productos perecederos

de productos perecederos Precios visibles y reales

Funcionamiento de escáneres y balanzas

Cumplimiento de garantías y condiciones de venta

Si vas a comprar en Navidad, no te vayas sin esto

La factura es tu mejor defensa. Sin ese papelito no hay reclamo.

Y antes de pagar, lee las políticas de cambio, garantía y plazos.

Un producto nuevo tiene garantía obligatoria, y corre desde el día de entrega, no desde el abono.

Si lo que pagaste no lo pueden entregar, puedes pedir tu dinero de vuelta sin historia.

Consejos para no caer en la trampa

✔ Haz una lista y compra con cabeza, no con emoción

✔ Compara precios antes de aventarte

✔ Guarda facturas, empaques y captura todo

✔ Si no estás seguro, NO firmes ni des tarjeta