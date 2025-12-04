Viaducto del intercambiador de Chitré recibió a sus primeros usuarios

El viaducto del puente intercambiador de Chitré, una de las obras más esperadas por la comunidad, recibió este jueves a sus primeros usuarios, marcando un avance significativo dentro del proyecto.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que la apertura oficial de la rodadura se realizó este 4 de diciembre de 2025, permitiendo el tránsito vehicular sobre la estructura ubicada en la avenida Roberto Ramírez De Diego.

La directora regional del MOP en Herrera, Melissa Castillo, destacó que esta entrega parcial representa un paso importante hacia la culminación total del proyecto.

Reconoció que la obra ha generado inconvenientes a los usuarios durante su construcción, pero resaltó que “deja una gran satisfacción cuando las fases se van despejando, porque brinda mucha facilidad de movilización a toda la población”.

Castillo explicó que el deprimido o túnel, otra fase clave del proyecto, aún se encuentra en proceso final de trabajos y se espera que sea recibido a finales de este mes, previo a la inauguración oficial del intercambiador.

Actualmente se realizan detalles finales, como el revestimiento del túnel, mientras que la rodadura ya está lista para su uso.

También puntualizó que los equipos trabajan en los ajustes de señalización, un componente esencial para la seguridad vial, y que se evalúan otras necesidades complementarias, como posibles retornos para optimizar la circulación.