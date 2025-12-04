Nació varón: Primer bebé abre historia del nuevo Hospital Amador Guerrero

Un niño fue el primer nacimiento que recibió el personal del nuevo Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado detrás de la Policlínica Hugo Spadafora, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

El alumbramiento ocurrió la mañana de este jueves 4 de diciembre, cuando el personal médico atendió el parto en estas instalaciones recién habilitadas, equipadas con tecnología de punta para brindar atención moderna y segura.

De acuerdo con la Caja de Seguro Social (CSS), el bebé nació a las 9:30 a. m. y tanto la madre como el niño permanecen bajo cuidados médicos en el nuevo centro hospitalario, hasta recibir el alta correspondiente.

Este nacimiento se da en medio del proceso de traslado progresivo del servicio de urgencias hacia el nuevo hospital, una obra largamente esperada por la comunidad colonense durante años. Primero se realizó un simulacro de mudanza y posteriormente se inició el cambio oficial del cuarto de urgencias.

El plan contempla continuar con la migración total de servicios hacia estas amplias instalaciones que ahora administra la Caja de Seguro Social, obra impulsada por el Ministerio de Salud y entregada para su funcionamiento en esta administración.

Un nuevo hospital, un nuevo inicio… y un varón fue quien abrió la historia.