Nacional - 04/12/25 - 04:41 PM

Nació varón: Primer bebé abre historia del nuevo Hospital Amador Guerrero

El alumbramiento ocurrió la mañana de este jueves 4 de diciembre, cuando el personal médico atendió el parto

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Un niño fue el primer nacimiento que recibió el personal del nuevo Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado detrás de la Policlínica Hugo Spadafora, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

El alumbramiento ocurrió la mañana de este jueves 4 de diciembre, cuando el personal médico atendió el parto en estas instalaciones recién habilitadas, equipadas con tecnología de punta para brindar atención moderna y segura.

De acuerdo con la Caja de Seguro Social (CSS), el bebé nació a las 9:30 a. m. y tanto la madre como el niño permanecen bajo cuidados médicos en el nuevo centro hospitalario, hasta recibir el alta correspondiente.

Este nacimiento se da en medio del proceso de traslado progresivo del servicio de urgencias hacia el nuevo hospital, una obra largamente esperada por la comunidad colonense durante años. Primero se realizó un simulacro de mudanza y posteriormente se inició el cambio oficial del cuarto de urgencias.

El plan contempla continuar con la migración total de servicios hacia estas amplias instalaciones que ahora administra la Caja de Seguro Social, obra impulsada por el Ministerio de Salud y entregada para su funcionamiento en esta administración.

Un nuevo hospital, un nuevo inicio… y un varón fue quien abrió la historia.

Te puede interesar

Nació varón: Primer bebé abre historia del nuevo Hospital Amador Guerrero

Nació varón: Primer bebé abre historia del nuevo Hospital Amador Guerrero

Diciembre 04, 2025
Viaducto del intercambiador de Chitré recibió a sus primeros usuarios

Viaducto del intercambiador de Chitré recibió a sus primeros usuarios

 Diciembre 04, 2025
La Chorrera prende la Navidad: desfiles, luces y villa navideña

La Chorrera prende la Navidad: desfiles, luces y villa navideña

 Diciembre 04, 2025
Mulino: en mi gobierno no hay ni habrá descentralización paralela

Mulino: en mi gobierno no hay ni habrá descentralización paralela

 Diciembre 04, 2025
Quejas, empujones, molestias y coladera en Naviferia de Chepo

Quejas, empujones, molestias y coladera en Naviferia de Chepo

Diciembre 04, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Narco caso golpea al Partido Popular

Narco caso golpea al Partido Popular