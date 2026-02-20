Asaltan a pescadores en altamar. Maleantes Iban encapuchados y armados

La madrugada se volvió pesadilla para varios pescadores artesanales de Playa Leona, en La Chorrera. A eso de las 4:00 a.m., cuando estaban en plena faena cerca de Isla Verde, fueron interceptados por hombres armados en otra embarcación. Era asalto en altamar.

Según el relato de los propios afectados, eran entre cinco y seis sujetos encapuchados y armados. Los rodearon, les apuntaron y los obligaron a detenerse. En medio del susto, uno de los pescadores intentó arrancar el motor para escapar, pero los delincuentes soltaron dos disparos para obligarlos a frenar.

A los hombres los golpearon, los agruparon en la panga y los dejaron a la deriva. Se llevaron motor, herramientas de trabajo, pertenencias y hasta las cédulas. Las pérdidas económicas superan los 8 mil dólares, dinero que representa semanas de trabajo bajo sol y lluvia.

Los pescadores denuncian que en la zona no hay patrullaje constante, pese a la presencia de una estación aeronaval en tierra. Aseguran que no es la primera vez que ocurre algo así. En Playa Leona, más de 400 personas viven directamente de la pesca, y hoy el temor es salir al mar y no saber si regresan.

La denuncia ya fue presentada ante las autoridades. Ahora esperan refuerzos en la vigilancia marítima. Porque el mar da sustento, pero también se ha convertido en terreno de nadie cuando cae la noche.