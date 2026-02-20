Nacional - 20/2/26 - 02:26 PM

Prostata mata en Panamá Oeste mientras clínica oncológica no arranca

A finales del 2025, tres enfermeras de este nosocomio culminaron el entrenamiento de seis meses en el ION

 

Autoridades del Instituto Oncológico Nacional (ION) en el Hospital Regional Nicolás Solano evaluaron los avances y requerimientos pendientes para la puesta en funcionamiento de la clínica satelital del ION en la provincia de Panamá Oeste.

Este proyecto busca acercar los servicios especializados a la población y fortalecer la red de atención en salud.

Para ello se ha dado inicio a la capacitación del personal de medicina general, farmacia y laboratorio, así como a temas administrativos y la planificación de recursos compartidos.

Otros temas abordados en la reunión fueron la atención a pacientes asegurados y no asegurados, los cuidados paliativos y la articulación de los servicios involucrados en la atención integral del paciente oncológico.

A finales del 2025, tres enfermeras de este nosocomio culminaron el entrenamiento de seis meses en el ION para la atención integral del paciente con cáncer.

La reunión se realizó con el director médico, David Rodríguez, junto a la subdirectora médica, Cristina Gómez; el jefe de Servicios Médicos, Eric Perdomo; y la encargada de Planificación, María Chong.

El boletín estadístico del Registro Nacional del Cáncer (RNC) publicado en 2025 y registros del ION indican que en la provincia de Panamá Oeste el cáncer de próstata lidera las estadísticas de diagnóstico y mortalidad.

