Alcalde de Colón: Sin policía no hay fiesta… Carnavalito cambia de fecha

El Domingo Carnavalito se realizará el 1 de marzo. Se esperan invitados de la capital y movimiento en distintos puntos de la ciudad.

 

El tradicional Domingo Carnavalito casi se queda sin calle porque, según explicó el alcalde Diógenes Galván, no había pie de fuerza policial suficiente para cubrir todas las sedes y garantizar seguridad. Se conversó, se intentó de todo, pero no cuadraba la logística.

El alcalde dijo que no se puede dejar a la gente sin diversión, sobre todo en los barrios donde las oportunidades de entretenimiento son pocas. 

“No podemos quitarle el esparcimiento a nuestra gente”, sostuvo, dejando claro que el Carnavalito no es lujo, es tradición viva del colonense.

Tras reuniones y ajustes, anunció que la actividad sí va. La Alcaldía de Colón coordinará con la Policía Nacional, se emitirán los permisos correspondientes y la celebración será de manera ordenada. Además, aseguró que estará visitando las distintas sedes durante la jornada.

La fecha también tiene peso histórico. El distrito celebra 174 años de fundación, y dentro de ese marco se realizará el Domingo Carnavalito el primer domingo de marzo. Se esperan invitados de la capital y movimiento en distintos puntos de la ciudad.

Galván recordó que desde niño ha sido amante de las comparsas. Mencionó agrupaciones tradicionales y habló del orgullo cultural que representa esta fiesta para el pueblo. “Cuando los colonenses hablamos y nos ponemos de acuerdo, lo hacemos por el bien de la gente”, remarcó.

En medio de las dificultades, Colón decidió no apagar la música. Habrá Carnavalito. Con coordinación, con seguridad y con sabor a barrio.

