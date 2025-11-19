Asamblea aprueba B/.71 millones para obras del MOP y pagos a contratistas

La Asamblea Nacional dio luz verde a B/.71,8 millones para que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) siga adelante con proyectos de infraestructura y atienda afectaciones de emergencia.

La aprobación se dio con 11 votos a favor y una abstención, durante la sesión de la Comisión de Presupuesto, donde se aprobaron 27 traslados de partidas.

El ministro del MOP, José Luis Andrade, presentó la sustentación técnica y financiera de los traslados, destacando que estas inversiones son clave para mejorar la movilidad nacional, fortalecer la integración territorial y dinamizar el desarrollo económico en zonas estratégicas del país.

De los B/.71,8 millones aprobados, unos B/.7,4 millones se destinarán a pagar a los contratistas que durante la Emergencia Nacional 2024 trabajaron en puntos críticos como Alto Bambito (construcción de muro y restablecimiento de calzada), Cerro Pelado, Llano Nopo, Cerro Algodón y Llano Tugri, en la Comarca Ngäbe-Buglé.

Andrade agradeció el respaldo de los diputados y adelantó que la próxima semana volverá a la Asamblea para solicitar la aprobación de más traslados, garantizando así la continuidad de las obras que ya están en marcha.