Asamblea comienza proceso de consultas para nueva ley educativa

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional arrancará hoy formalmente el proceso de consultas para la nueva Ley Orgánica de Educación.

Desde tempranas horas de este viernes, en el Parlatino, la Asamblea comenzará este proceso que contará con la participación de todos los sectores, con el objetivo de alcanzar acuerdos en áreas clave como gobernanza, calidad educativa, evaluación docente, educación superior y otros.

El diputado Jorge Bloise, presidente de la comisión, resaltó que este proceso se fundamenta en la escucha y el consenso, y subrayó que discutir esta ley representa uno de los retos más significativos de las últimas décadas para el país.

“No hay ningún documento escrito; el Meduca nos invita a ser parte de su proceso de escucha y la comisión se sumará a colaborar; igual estamos avanzando y escuchando a diferentes sectores; es un reto enorme que tenemos como país y uno de los más importantes de la década”, manifestó Bloise ayer durante una reunión sostenida con la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Por su parte, Molinar dijo que se trata de un trabajo conjunto que permitirá dotar al sistema educativo de un marco legal, en beneficio de los estudiantes, en que destaca una colaboración armónica entre las partes.

“No se trata de dos procesos distintos; además, lo que hay que hacer en educación no es ciencia cuántica, lo sabemos y está escrito en todos los procesos que ha tenido este país”, dijo la jefa de la cartera educativa.

Añadió: “Cada uno tiene un rol y se van a respetar; vamos a trabajar en armónica colaboración para que cuando llevemos el proyecto de ley a la Asamblea haya un camino allanado de conversaciones. Hemos invitado a todos en el proceso de escuchas y ellos van a tener un proceso por su cuenta, pero vamos a ahorrarnos los espacios separados para ganar tiempo en este proceso que debe ser sin prisa, pero sin pausa”, señaló Molinar.

La hoja de ruta establecida, según la comisión, consta de mesas de trabajo estructuradas en seis ejes temáticos. Durante seis sesiones, los participantes tendrán derecho a voz y voto para debatir y consensuar propuestas que permitan modernizar el sistema educativo.