Odebrecht: Fiscalía revive testimonio que ella misma desestimó

Los cuestionamientos a la actuación del Ministerio Público en el caso Odebrecht continúan, luego de que la fiscal Ruth Morcillo incluyera entre sus pruebas extraordinarias el testimonio de un testigo protegido que ella misma había desvirtuado en octubre de 2022 y que corresponde a otra causa judicial en la que no participó la defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

En la prueba extraordinaria número 8, la fiscal incorporó la confesión del testigo protegido FEA0001-2020, el mismo que figura en la vista fiscal N.° 03-22 del 25 de octubre de 2022.

Testimonio previamente descartado por la propia Fiscalía

En dicha vista fiscal, Morcillo recomendó a la jueza del caso la emisión de un auto de sobreseimiento provisional, objetivo e impersonal, dentro del proceso seguido por el presunto delito contra la Administración Pública, vinculado a supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht durante la construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá.

En ese momento, la representante del Ministerio Público solicitó el archivo del expediente, al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar el delito. El documento señala expresamente que los medios probatorios recabados, incluido el testimonio del testigo protegido, no eran idóneos ni suficientes para sustentar indicios de actividades delictivas.

En la página 17 de la vista fiscal, Morcillo indicó:

Esta solicitud fue acogida mediante el auto de sobreseimiento provisional N.° 40 del 15 de noviembre de 2022, emitido por la jueza Clelia de la Rosa, del Juzgado Tercero Liquidador de las Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, ordenando el archivo del proceso.

Defensa advierte irregularidades procesales

Más de tres años después, la defensa sostiene que la fiscal pretende reutilizar ese testimonio dentro del juicio del caso Odebrecht, a pesar de haber sido previamente descartado.

La situación fue advertida por los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, quienes presentaron una objeción general a las nueve pruebas extraordinarias de la Fiscalía. En el caso específico de la prueba número 8, señalaron que no existe resolución que acredite formalmente al supuesto testigo protegido, ni coincidencia en la numeración del expediente.

El abogado Ángel Álvarez explicó:

“La prueba 8 es el testimonio de un supuesto testigo protegido, FEA0001-2020, que indica en la primera página que está en la foja 31,988. Eso deja claro que no corresponde a este expediente, porque en esa foja no existe ese documento, y además no se aclaró ni explicó esa incongruencia”.

Álvarez subrayó que la resolución de protección es fundamental para conocer las razones y motivaciones del testigo, y advirtió que la defensa quedó privada del derecho a interrogar y contrainterrogar, ya que la Fiscalía solo aportó una copia trasladada de forma insuficiente.

Vulneración del derecho a la defensa

Por su parte, el abogado Alfredo Vallarino manifestó su desacuerdo con el intento de la Fiscalía de incorporar el testimonio de un testigo protegido de otro proceso dentro del juicio del caso Odebrecht.

Vallarino recordó que el Código Judicial del Sistema Inquisitivo prohíbe este tipo de prácticas, ya que no se puede trasladar el testimonio de una persona a otro proceso cuando la defensa no participó en el juicio original.