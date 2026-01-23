IICA respalda la inclusión del etanol en la matriz de combustibles de Panamá

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) expresó su respaldo a la posible inclusión del etanol en la matriz de combustibles de Panamá, al considerar que la medida tendría impactos positivos en la agroindustria, la generación de empleo y la protección del ambiente.

De acuerdo con el especialista internacional en biocombustibles del IICA, Agustín Torroba, la incorporación del etanol beneficiaría especialmente a la cadena productiva de la caña de azúcar, uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en el país.

“En Panamá, el etanol tendrá efectos muy positivos en la agroindustria, sobre todo en la producción de caña de azúcar. Con base en las proyecciones de crecimiento presentadas por el Gobierno, estimamos la creación de 30 mil empleos, tanto directos como indirectos”, señaló Torroba en un comunicado oficial.

Debate legislativo sobre biocombustibles

Torroba participó como expositor en un foro de debate realizado en la Asamblea Nacional de Panamá, organizado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, en el marco de la discusión de una iniciativa de ley sobre biocombustibles.

La propuesta legislativa contempla, en una primera fase, un corte obligatorio del 10 % de etanol en la gasolina de origen fósil, como parte de una estrategia para diversificar la matriz energética y reducir las emisiones contaminantes.

Experiencia internacional y beneficios ambientales

El especialista del IICA destacó que el etanol es un biocombustible de origen vegetal utilizado de forma masiva a nivel mundial.

“Más de 60 países ya han incorporado el etanol en su matriz energética, generalmente con mezclas del 10 %, como la que se propone en Panamá. Existe plena certeza de que funciona adecuadamente en todos los motores y mejora la combustión de los automóviles”, afirmó.

Según el IICA, la adopción del etanol como combustible alternativo contribuiría a una transición energética más sostenible, con beneficios tanto económicos como ambientales para el país.