Crece el interés ciudadano por la minería y la operación de Cobre Panamá

El interés de los panameños por la actividad minera ha registrado un crecimiento exponencial en los últimos dos años, lo que ha llevado a miles de ciudadanos a buscar información directa y presencial sobre la operación y los beneficios del proyecto Cobre Panamá, más allá de los contenidos disponibles en internet.

Según datos suministrados por la empresa, más de 18 mil personas acudieron a los stands informativos de Cobre Panamá instalados durante la Feria de las Flores y el Café, en Boquete, provincia de Chiriquí, y el Desfile de las Mil Polleras, celebrado en Las Tablas, provincia de Los Santos, con el objetivo de aclarar dudas y constatar la viabilidad de una minería sostenible en Panamá.

Consultas ciudadanas y experiencia inmersiva

La compañía detalló que, en la región de Azuero, las consultas del público se enfocaron en temas como prácticas universitarias, ubicación del proyecto minero, manejo de materiales, composición de la fuerza laboral y el impacto económico del proyecto para el país.

Estas inquietudes fueron atendidas por extrabajadores de la mina, quienes guiaron a más de 500 visitantes a través de un contenedor interactivo, ofreciendo una experiencia inmersiva que permitió conocer, mediante tecnología digital, el funcionamiento del proyecto y su relevancia para la economía local.

Diálogo comunitario y transparencia

La gerente de relaciones públicas de Cobre Panamá, Maru Gálvez, destacó que estos espacios de diálogo son fundamentales para que las comunidades puedan formarse una opinión basada en información técnica y verificable sobre la industria minera.

En la región occidental, la empresa atendió las consultas de 18,887 ciudadanos, principalmente relacionadas con la gestión del recurso hídrico en la mina y su impacto ambiental, reiterando su compromiso con un diálogo abierto y basado en datos reales.

Impacto económico del proyecto minero

Cobre Panamá indicó que el objetivo de estas participaciones es mantener canales abiertos de información, promover una comunicación educativa, cercana y transparente, y fortalecer la relación directa con la ciudadanía.

Esta estrategia ha sido bien recibida por la población, reflejándose en un incremento sostenido de visitantes a sus espacios informativos y una disminución de la oposición al proyecto.

La mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, representaba aproximadamente el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá, lo que equivale a más de 4,600 millones de dólares anuales, además de 7,000 empleos directos y más de 40,000 empleos indirectos, cifras que, hasta la fecha, no han sido igualadas por ninguna otra industria, profundizando el impacto económico local tras su paralización.

Expectativa por decisión oficial

Ante este escenario, extrabajadores de la mina y residentes de comunidades cercanas solicitaron a las autoridades que estos factores sean considerados al momento de definir el futuro del proyecto, decisión que se dará a conocer en el mes de junio, una vez concluya la auditoría integral.