Asamblea Nacional inicia consultas para la nueva Ley Orgánica de Educación

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional iniciará formalmente este viernes el proceso de consultas públicas para la elaboración de la nueva Ley Orgánica de Educación, una normativa clave para el futuro del sistema educativo panameño.

Desde tempranas horas, en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), la Asamblea dará inicio a este proceso participativo que contará con la intervención de todos los sectores educativos y sociales, con el objetivo de alcanzar consensos en áreas estratégicas como gobernanza educativa, calidad educativa, evaluación docente, educación superior y otros temas fundamentales.

Un reto histórico para el país

El diputado Jorge Bloise, presidente de la comisión, destacó que el proceso se basa en la escucha activa y el consenso, y subrayó que la discusión de esta ley representa uno de los mayores desafíos educativos de las últimas décadas.

“No hay ningún documento escrito. El Meduca nos invita a ser parte de su proceso de escucha y la comisión se sumará a colaborar. Ya estamos avanzando y escuchando a distintos sectores; es un reto enorme como país y uno de los más importantes de la década”, expresó Bloise tras una reunión con la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Trabajo conjunto entre el Ejecutivo y la Asamblea

Por su parte, la ministra Lucy Molinar afirmó que se trata de un trabajo articulado que permitirá dotar al sistema educativo de un marco legal moderno, en beneficio directo de los estudiantes, basado en una colaboración armónica entre las partes.

Molinar añadió que cada actor tendrá un rol definido y respetado, con el fin de allanar el camino legislativo antes de la presentación formal del proyecto de ley.

“Vamos a trabajar en colaboración armónica para que, cuando el proyecto llegue a la Asamblea, exista un camino de diálogo avanzado. El proceso debe ser sin prisa, pero sin pausa”, enfatizó.

Mesas de trabajo y seis ejes temáticos

Según informó la comisión, la hoja de ruta contempla mesas de trabajo estructuradas en seis ejes temáticos. Durante seis sesiones, los participantes contarán con derecho a voz y voto, con el objetivo de debatir, consensuar propuestas y modernizar el sistema educativo panameño.