Nacional - 23/1/26 - 12:00 AM

Medio millar de migrantes llegan a Panamá en enero en su viaje de regreso a Suramérica

Por: Redacción EFE -

Entre el 1 y el 18 de enero llegaron a Panamá 577 migrantes irregulares que viajan de regreso a Suramérica tras ver frustrados sus planes de instalarse en Estados Unidos, que bajo la segunda presidencia de Donald Trump ha emprendido una campaña de deportaciones masivas en el marco del endurecimiento de la política inmigratoria del país norteamericano.

Las autoridades migratorias de Panamá informaron a EFE que hasta el domingo pasado habían llegado al país 555 venezolanos, siete colombianos, tres ecuatorianos, tres estadounidenses y nueve ciudadanos de países extracontinentales.

La mayoría viene de México, donde se quedaron varados ante la imposibilidad de pasar la frontera con EE.UU. debido a los controles.

En Panamá, llegan sobre todo a Miramar, un poblado de la costa del Caribe, donde toman botes para llegar a la comunidad de Puerto Obaldía, en la provincia selvática de Darién, fronteriza con Colombia, donde por la vía marítima viajan a la localidad colombiana de Necoclí.

La cifra total de migrantes en flujo inverso que llegaron a Panamá en el 2025 fue de 22.833, entre los cuales más del 90% son venezolanos, seguidos de colombianos, peruanos y ecuatorianos.

