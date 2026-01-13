Asamblea da el "go" para buscar a un subcontralor

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron ayer una resolución que abre la convocatoria para elegir al próximo Subcontralor General de la República.



El cargo está vacante desde septiembre del año pasado cuando Felipe Cabezas presentó su renuncia.



Tras la aprobación, la Secretaría General de la Asamblea tendrá dos días para publicar la convocatoria en los medios digitales oficiales. Después de eso, el reloj corre para los aspirantes: cuatro días hábiles para presentar los papeles.

Entre los requisitos para los aspirantes están: Hoja de vida, certificado de nacimiento original, certificado de antecedentes personales y una copía autenticada del título universitario. Todo se entrega en la Secretaría General

Cerrado ese plazo, los expedientes pasan a la Comisión de Credenciales. Ahí se revisa quién cumple y quién no. Los nombres que pasen el filtro se mandan al pleno.

Y ahí se define todo. En el pleno, los diputados pueden postular a los aspirantes y la decisión final se toma a través de una votación.