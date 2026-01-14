Asamblea inicia debate del proyecto que crea el Instituto Nacional de la Mujer

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional inició este martes el primer debate del Proyecto de Ley n.º 447, iniciativa que propone la creación del Instituto Nacional de la Mujer, como parte del proceso legislativo orientado a fortalecer las políticas públicas en materia de equidad y derechos de las mujeres.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, señaló que este primer encuentro permitió escuchar posiciones diversas y, en algunos casos, encontradas, lo cual calificó como saludable dentro del proceso democrático y legislativo, al enriquecer el análisis de la propuesta.

De acuerdo con información oficial de la Asamblea Nacional, durante el desarrollo del debate se registraron opiniones a favor y en contra de la aprobación del proyecto, generando un intercambio amplio de criterios, así como observaciones técnicas y planteamientos provenientes de distintos sectores involucrados.

En la sesión participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), organizaciones de la sociedad civil, abogados, la Alianza de Mujeres de Panamá y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP), entre otros actores, quienes expusieron sus puntos de vista sobre el alcance y la viabilidad de la iniciativa.

La comisión legislativa convocó la próxima reunión para el 20 de enero, a la 1:00 p.m., con el objetivo de continuar escuchando a los sectores interesados y avanzar en el análisis del proyecto dentro del proceso legislativo.