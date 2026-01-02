Nacional - 02/1/26 - 12:00 AM

Asamblea instala legislatura y Mulino rinde cuentas al país

Por: Redacción Crítica -

Este viernes 2 de enero, la Asamblea Nacional dará inicio a la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias, que coincide con la rendición de cuentas del presidente José Raúl Mulino al país, tras un año y medio de gestión, marcado por desafíos económicos.

La apertura del nuevo periodo legislativo representa el arranque formal de un año clave para la agenda política y social del país.

El acto formal de la instalación, que se iniciará con actividades protocolares, incluye la izada del Pabellón Nacional, el canto al Himno Nacional y la izada de las banderas de los diferentes partidos que integran la Asamblea Nacional.

En la sesión, el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, dará a conocer su informe de gestión durante la primera legislatura y retos para esta segunda legislatura de sesiones ordinarias, donde se proyecta la discusión de diversos proyectos de ley.

Entre ellos destacan la iniciativa de la Ley Antimafia, que será presentada por el Órgano Ejecutivo.

