Reinas y tunas protagonizan el primer topón del Carnaval 2026 en Las Tablas

Las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo de Las Tablas dieron inicio oficial al ambiente del Carnaval 2026 este 1 de enero, al protagonizar el tradicional primer topón de Año Nuevo, una celebración que reunió a cientos de personas en medio de mojaderas, música, lujo y fervor carnavalero.

Pasada la una de la tarde, las reinas de ambas tunas, acompañadas de sus seguidores y murgas, ingresaron al Parque Porras, donde una multitud ya celebraba la llegada del nuevo año en un ambiente cargado de alegría y tradición.

Por Calle Abajo de Las Tablas, hizo su entrada S.R.M. Astrid Carolina Sánchez Brandao, conocida como la Barbie Platino del Carnaval Tableño, quien encabezó a su tuna en medio de aplausos, música y una mojadera que marcó el ritmo del encuentro.

Desde días previos, la tuna de Calle Abajo había manifestado estar lista para recibir el 2026 y escribir un nuevo capítulo en la historia de su carnaval.

Mientras tanto, Calle Arriba de Las Tablas estuvo representada por su soberana Ana Isabel Carrizo, modelo y actriz, reina del Carnaval 2026, quien también desfiló junto a su tuna, reafirmando el entusiasmo y la preparación de su bando para la contienda carnavalera que se avecina.

Lujo alegórico desde el 31 de diciembre

Las actividades carnavaleras iniciaron desde el 31 de diciembre, cuando ambas tunas realizaron sus tradicionales salidas en terreno propio, presentando carros alegóricos cargados de lujo, creatividad y fantasía, como antesala del primer topón del año.

Los carros cisterna pusieron la nota distintiva del encuentro, mientras el público coreaba el clásico “¡agua, agua, agua!”, convirtiendo el Parque Porras en el epicentro de la mojadera y la celebración popular que caracteriza al carnaval tableño.

El primer topón también generó un importante movimiento económico en la ciudad, luego que hoteles, restaurantes, fondas, vendedores ambulantes y comercios locales se vieron beneficiados por la llegada de visitantes nacionales y extranjeros que eligieron Las Tablas para recibir el Año Nuevo en ambiente de carnaval.

De forma simultánea, en el distrito de Chitré, las reinas del carnaval también realizaron su salida este 1 de enero, acompañadas de comparsas y seguidores, sumándose a la tradicional mojadera de Año Nuevo, consolidando a la región de Azuero como punto clave del inicio de las festividades carnestolendas.