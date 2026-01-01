Miles de panameños acuden a las playas del Pacífico

Las playas del Pacífico en la provincia de Panamá Oeste se llenaron de bañistas que buscaban disfrutar del mar y el sol en el primer día del nuevo año 2026, como es ya una costumbre en Panamá.

No obstante, muchas personas que viajaban en autobuses tipo Coaster y 'Diablos Rojos' vieron frustrado el paseo al estar en vigencia la prohibición para el ingreso de este tipo de vehículos en las playas de los distritos de Chame y San Carlos.

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional mantenía puntos de control en el área de 'La Espiga' en La Chorrera y en el distrito de Capira.

Según datos de la DNOTPN, un aproximado de 60 autobuses que tenían como destino playas del Pacífico fueron devueltos.

Según informes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), hasta las 12:00 del mediodía del jueves se contabilizaron unas 320 personas en playa Boquilla, Nueva Gorgona.

Playa La Ensenada, ubicada en el distrito de San Carlos, reunía a más de 56 bañistas; y otras 1,050 en playa La Ermita.

Para este verano 2026, unas siete playas en Panamá Oeste han sido incluidas para ser cubiertas por guardavidas del Sinaproc.

No obstante, una fuente a lo interno de esta institución confirmó que no cuentan con los equipos y personal necesarios para la cobertura de todas estas playas.

Este 1 de enero solo se mantenía vigilancia con guardavidas en playa Boquilla, en Nueva Gorgona.

