Nacional - 01/1/26 - 02:39 PM

Presidente Mulino rendirá cuentas a la nación este viernes desde la Asamblea

Por: Redacción Web -

Panamá- Este viernes, 2 de enero de 2026, a las 7:00 a.m., el presidente de la República, José Raúl Mulino, presentará a la nación su informe anual de rendición de cuentas desde la Asamblea Nacional de Diputados.

Mañana también se efectuará la instalación de la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

Ambos eventos serán transmitidos por la cuenta de YouTube de la Presidencia, así como por diversos medios locales televisivos, radiales y digitales.

