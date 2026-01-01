Trabajan en la Costa Abajo de Colón luego de las fuertes lluvias e inundaciones

Las autoridades y entidades de la provincia de Colón se mantienen trabajando este primer día del año en el área de Achiote, donde la caída de un poste eléctrico y una gran cantidad de árboles derribados, desde el sector del Lago Gatún hacia Costa Abajo, afectaron el tránsito vehicular.

Julio Hernández, gobernador de Colón, informó que se encuentra en su fase final la instalación del primero de los postes caídos.

Lo que permitirá aliviar el tránsito y avanzar posteriormente con la reposición del segundo poste afectado, indicó.

En el lugar se mantiene personal del Cuerpo de Bomberos, ENSA y Cable & Wireless, realizando labores coordinadas para remover obstáculos, asegurar la zona y normalizar el tráfico vehicular lo antes posible.

Las autoridades reiteran su compromiso de restablecer completamente la vía hacia la Costa Abajo y garantizar la seguridad de los usuarios.

El mal tiempo desde el 31 de diciembre y el primer día del año ha provocado caídas de árboles, postes del tendido eléctrico e inundaciones.

Afectaciones en Donoso

El mal tiempo también causó afectaciones, principalmente en las comunidades de Miguel de la Borda y Guásimo en el distrito de Donoso, en la Costa Abajo de Colón.

Las fuertes lluvias acompañadas de vientos provocaron que el río que pasa a orillas de esta población costera se desbordara y fuera a dar a las puertas de muchas viviendas y negocios.

Incluso las quebradas y ríos dentro del distrito de Donoso también se desbordaron, y muchos campesinos optaron por no salir para evitar que cualquier árbol les cayera encima.

Y es que el mal tiempo afectó el suministro del agua potable y del sistema eléctrico.

En el caso de la comunidad del Guásimo, el río también se desbordó y fue a dar al interior de las casas, la iglesia, el centro educativo, en medio de la preocupación de los moradores.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un monitoreo de esta situación.

Se recomienda que, cuando ocurren estos eventos del mal clima, se evite cruzar ríos y quebradas crecidas; en caso de desborde, subir a lugares altos, alejarse de árboles que presentan riesgo de caídas, no salir al mar.

Se espera que en las próximas horas se restablezca el sistema de agua y del sistema eléctrico.