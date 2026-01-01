Nacional - 01/1/26 - 02:32 PM

Caída de árboles y accidentes de tránsito este 1 de enero en Colón

En las primeras horas del Año Nuevo hubo varios incidentes en la provincia de Colón.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Varios árboles en la carretera que conduce hacia las comunidades del Lago Gatún y la Costa Abajo, además de dos accidentes de tránsito, figuran como los casos relevantes de este 1 de enero de 2026.

Una de las caídas de árboles ocurrió en el sector conocido como Batería 35, en la división de la carretera que divide a los corregimientos de Escobal y Ciricito, y la vía que lleva al distrito de Chagres.

Mientras que el segundo árbol caído se reportó en el corregimiento de Achiote, distrito de Chagres.

Con estas caídas de árboles hubo afectaciones en el sistema eléctrico, por lo que los organismos de seguridad se trasladaron al lugar para despejar la vía.

Mientras que la compañía eléctrica se encargó de restablecer el servicio.

En cuanto a los accidentes de tránsito, el primero de ellos ocurrió a la altura de la comunidad de Villa del Caribe, que pertenece al corregimiento de Cristóbal Este.

Te puede interesar

Reinas y tunas protagonizan el primer topón del Carnaval 2026 en Las Tablas

Reinas y tunas protagonizan el primer topón del Carnaval 2026 en Las Tablas

 Enero 01, 2026
Miles de panameños acuden a las playas del Pacífico

Miles de panameños acuden a las playas del Pacífico

 Enero 01, 2026
Presidente Mulino rendirá cuentas a la nación este viernes desde la Asamblea

Presidente Mulino rendirá cuentas a la nación este viernes desde la Asamblea

 Enero 01, 2026
Caída de árboles y accidentes de tránsito este 1 de enero en Colón

Caída de árboles y accidentes de tránsito este 1 de enero en Colón

 Enero 01, 2026
San Miguelito arranca 2025 más limpio tras inicio de operativo de la Aaud

San Miguelito arranca 2025 más limpio tras inicio de operativo de la Aaud

 Enero 01, 2026

En este incidente, un taxi chocó contra un bus colectivo en este accidente de tránsito, la peor parte se la llevó el taxi, que sufrió daños en su parte frontal.

El segundo accidente se reportó en la parada de buses de Puerto Escondido en el corregimiento de Cristóbal.

En esta oportunidad, un vehículo tipo sedán, color blanco, se estrelló contra un poste del tendido eléctrico, y del impacto quedó volcado.

Los ocupantes de este vehículo fueron atendidos por el sistema de ambulancias por emergencias y por el Cuerpo de Bomberos de Colón.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Caicedo y su combo quedan presos. Tribunal revoca casa por cárcel

Caicedo y su combo quedan presos. Tribunal revoca casa por cárcel
Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte