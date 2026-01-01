Caída de árboles y accidentes de tránsito este 1 de enero en Colón

Varios árboles en la carretera que conduce hacia las comunidades del Lago Gatún y la Costa Abajo, además de dos accidentes de tránsito, figuran como los casos relevantes de este 1 de enero de 2026.

Una de las caídas de árboles ocurrió en el sector conocido como Batería 35, en la división de la carretera que divide a los corregimientos de Escobal y Ciricito, y la vía que lleva al distrito de Chagres.

Mientras que el segundo árbol caído se reportó en el corregimiento de Achiote, distrito de Chagres.

Con estas caídas de árboles hubo afectaciones en el sistema eléctrico, por lo que los organismos de seguridad se trasladaron al lugar para despejar la vía.

Mientras que la compañía eléctrica se encargó de restablecer el servicio.

En cuanto a los accidentes de tránsito, el primero de ellos ocurrió a la altura de la comunidad de Villa del Caribe, que pertenece al corregimiento de Cristóbal Este.

En este incidente, un taxi chocó contra un bus colectivo en este accidente de tránsito, la peor parte se la llevó el taxi, que sufrió daños en su parte frontal.

El segundo accidente se reportó en la parada de buses de Puerto Escondido en el corregimiento de Cristóbal.

En esta oportunidad, un vehículo tipo sedán, color blanco, se estrelló contra un poste del tendido eléctrico, y del impacto quedó volcado.

Los ocupantes de este vehículo fueron atendidos por el sistema de ambulancias por emergencias y por el Cuerpo de Bomberos de Colón.