Asamblea remitirá al MEF recomendaciones sobre el presupuesto

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, mencionó que se remitirán al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) las recomendaciones sobre reajustes en el Presupuesto General del Estado para el sector salud, educación y agro, en busca de fortalecer estas áreas que son de vital importancia para el país.

“Los reajustes se hicieron en salud, educación y el tema del sector agropecuario”, dijo Herrera.

En tanto, en el tema de educación, señaló que el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) se mantiene y destacó que se harán adecuaciones en temas como el Instituto Técnico Superior del Este (ITSE).

“En materia de salud, el tema del Oncológico, el Ministerio de Salud ha hecho la solicitud de recursos y yo creo que tenemos que atender. Yo creo que un país sin educación y salud no puede ir progresivamente”, dijo.

Enfatizó que no se trata de un ajuste presupuestario, sino de redistribución interna, tal como lo señaló Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas.

En tanto, mencionó que las modificaciones se harán dentro del marco legal, por lo que no es necesario retirar el presupuesto y hacer uno nuevo.

“No implicaría que el MEF retire el presupuesto y lo vuelva a entregar. Se hicieron las recomendaciones y yo creo que necesitamos que esto se le dé fluidez y tengamos un presupuesto ya aprobado a finales de mes”, añadió.

Estudian comisión “ad hoc”

Herrera señaló que se estudia la parte legal de la petición presentada el viernes por la bancada Seguimos sobre la creación de una comisión “ad hoc” para analizar los proyectos anticorrupción que presentó el procurador general de la Nación, Luis Gómez.

Herrera dijo ayer que se evalúa la creación de esta comisión, siempre y cuando no vaya en contra de las normativas de la Comisión de Gobierno.

“Estamos viendo la parte legal y si existe la viabilidad. Nosotros no tenemos ningún temor de que se discuta ningún tipo de ley dentro de la Asamblea de Diputados”, manifestó el diputado.

La iniciativa busca crear un debate sobre los proyectos de ley que, según el procurador, tienen como fin aprobar una Ley General Anticorrupción mediante modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal.

La solicitud de la bancada se da luego de las críticas del presidente, José Raúl Mulino, quien le recomendó al procurador “retirar el proyecto”. A su juicio, la iniciativa podría dar una excesiva discrecionalidad a los fiscales al momento de avanzar en investigaciones.