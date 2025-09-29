ASEP mejora atención con jornada más larga

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aseguró que su estrategia de extensión de horario ha tenido resultados favorables, beneficiando a cientos de usuarios en todo el país desde que fue implementada el pasado 1 de septiembre.

De acuerdo con el primer informe oficial, 807 personas fueron atendidas en las distintas oficinas a nivel nacional bajo el nuevo horario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los domingos con el programa ASEP Móvil en el mismo horario.

Las cifras muestran que la atención dominical lidera con 441 personas atendidas (54%), seguida de la jornada sabatina con 191 usuarios (24%) y la franja extendida de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. con 175 atenciones (22%).

Aunque la entidad mantiene canales virtuales y telefónicos como el 183 y la plataforma R.I.N.A., un 61% de los usuarios prefirió asistir presencialmente después de las 4:00 p.m., demostrando la aceptación del nuevo esquema.

En total, ASEP ha ofrecido más de 10 mil horas de atención continua sin cerrar ningún día de la semana, lo que representa un cambio significativo en la cultura de servicio público.

En cuanto a reclamos, el sector eléctrico sigue encabezando la lista con un 93%, seguido del agua y alcantarillado (6%) y las telecomunicaciones (1%). Los principales motivos son el alto consumo (76%), daños en aparatos (8%) y fraude (7%).

Las provincias de Panamá y Panamá Oeste concentran el mayor volumen de reclamos con 40% y 23%, respectivamente, mientras que el resto del país se mantiene entre el 1% y 7%.