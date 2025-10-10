Asesinan a cantante argentino que estuvo en Panamá

El mundo del entretenimiento está de luto. Este viernes 10 de octubre se confirmó la muerte del cantante argentino Fede Dorcaz, de 29 años, en la Ciudad de México, tras recibir varios impactos de bala en un presunto intento de asalto mientras viajaba en una camioneta por el Anillo Periférico.



El artista estuvo en Panamá hace dos semanas en los Premios Juventud 2025

La triste noticia fue dada a conocer por el programa “Hoy” a través de sus redes sociales, donde el equipo expresó su dolor: “Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre”.

En un emotivo video, las presentadoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo rindieron homenaje al joven artista con una rosa blanca entre las manos y una ola de aplausos.

Fede Dorcaz, quien también era modelo y compositor, se había ganado el cariño del público mexicano tras su participación en varios proyectos de televisión.

Su última publicación en Instagram fue una serie de fotos en la Fashion Week Panamá, donde lució una camisa de Michael Kors, capturado por el fotógrafo Diego Echevers. También compartió videos en Televisa San Ángel, donde se preparaba para su participación en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy” junto a su novia, la influencer venezolana Mariana Ávila.

Además, hace apenas dos semanas, el pasado 26 de septiembre, Fede estuvo en Panamá, participando en los Premios Juventud 2025, donde posó sonriente en la alfombra roja y compartió con sus fanáticos.