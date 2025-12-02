Nacional - 02/12/25 - 12:00 AM

Asesinan a tiros a un menor de 17 años en Sabanitas de Colón

Por: Diomedes Sánchez S. Crítica -

Una persona fue asesinada la tarde de este lunes en el corregimiento de Sabanitas, en la provincia de Colón, lo que alertó inicialmente a la Policía Nacional.

El hecho de violencia se dio en el lugar conocido como La Tablita, donde fue atacado con arma de fuego un joven de 17 años por otro sujeto que lo interceptó en ese lugar.

Al momento del ataque se escucharon más de 10 tiros y luego se observó el cuerpo de la persona tendida en el suelo.

Luego el sicario salió de la escena del crimen.

Se alertó a los agentes de la Policía Nacional sobre el incidente, quienes llegaron al lugar del hecho, donde se percataron de que la persona ya había muerto.

El lugar fue cercado con cinta amarilla para que personal de criminalística procesara la escena del crimen.

Se inicia la investigación de este primer homicidio de este mes de diciembre, lo que se une a más de 90 personas que han muerto a manos de la violencia que se vive en la provincia de Colón.

