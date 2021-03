Aspirantes a Defensor del Pueblo pasan entrevistas

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional inició ayer el proceso de entrevistas a los 14 aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo y luego se debe presentar un informe al pleno para la elección.

Cada candidato cuenta con 15 minutos, en los primeros 8 minutos debe exponer las razones por las cuales consideran que debe ser elegido para el cargo y los siguientes 7 minutos para el periodo de preguntas y respuestas.

Guillermo Quintero Castañeda, fue el primer aspirante en ser entrevistado y dijo que considera ser defensor del Pueblo porque la institución requiere de los conocimientos y experiencia que ha adquirido durante los años que ejerció el cargo de director de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

Anahí Quintero Belda, expuso que en Panamá hay una Defensoría del pueblo invisible, lo que es gravísimo como concepto de país, porque en países democráticos es de las instituciones más relevantes y más respetadas.

“El defensor del Pueblo es el más importante de la institución por que es el titular que acciona, si el defensor o defensora del Pueblo no tiene idea de su trabajo, no tiene el compromiso verdadero con el pueblo panameño, no acciona en valor de todos los ciudadanos, cómo vamos a tener un país defensor de derechos humanos y esa es la gran problemática que históricamente está teniendo nuestro país, defensoría que históricamente está invisibilizada y no sanciona”, expresó.

El tercero en exponer fue el actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, que busca la reelección y manifestó que el desea continuar en el cargo para seguir dándole visibilidad a la Defensoría del Pueblo, para seguir demostrando que Panamá se tiene una institución que pelea hombro a hombro a favor de los derechos humanos de cada uno de los habitantes del país.

Leblanc sustento que la defensoría con 24 años necesita reformarse, tener nuevas luces, llegarle al pueblo si necesita defensor o defensora que abandonen el saco y la corbata como lo ha venido haciendo.

Posteriormente los demás aspirantes continuaron con el proceso de entrevistas y preguntas por parte de los diputados. Le siguió Sheila Dianette Castrejón Pazmiño, Ares Rolando Nelson Marquínez, Andreas Vassilopulos Kytan, Martin Jesús Molina Rivera, Cristina María Torres , Eleuterio Marín Ojo, Constantino Riquelme Ortiz, Benjamín Rodríguez Ávila, Suky Karina Yard Pimienta Diaz, Yaritzel Yaritza Duran Macia y Ada Mirta Del Rosario Rodríguez.

Crispiano Adames, presidente de la Comisión de Gobierno, negó que Eduardo Leblanc sea el ungido de la bancada del PRD, pero reconoció que ha hecho en el poco tiempo que ha ejercido, una presentación bastante interesante.

Por su parte, el diputado independiente Juan Diego Vásquez confirmó que la bancada del PRD ya se reunió y acordó ir por Leblanc para Defensor. “Están en su derecho, pero que si van a hacer una pantomima de proceso, yo me sustraigo", acotó.