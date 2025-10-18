Atalaya: Pareja enfrenta justicia por presunto abuso sexual a menor de 11 años

Un hombre y una mujer fueron conducidos esta tarde del sábado por unidades de la Policía Nacional a la sala de audiencias del Sistema Penal Acusatorio de Santiago ante un juez de garantías, al ser acusados del presunto delito de abuso sexual en perjuicio de una menor de 11 años.

Se conoció que el sujeto acusado cometió el aberrante hecho en el distrito de Atalaya.

De manera extraoficial también se conoció que en este caso se presume que haya involucrada una dama con vínculos con el sospechoso de abuso sexual es repudiado por la comunidad en Atalaya.

LEE TAMBIÉN: David celebró su primer desfile de las 'Mil Naguas'

Hace menos de una semana Edgar Barahona fiscal de la sección de los delitos sexuales de la provincia de Veraguas, dio a conocer la aprehensión de un padre que embarazó a su hija de 12 años y otro familiar cercano a una niña de 13 y ahora un depravado comete una aberración sexual contra una indefensa niña de 11 años.

La comunidad veragüense esta cada día mas preocupada por los hechos bochornosos igual que las autoridades que adelantan investigaciones de estos casos quienes en a traves del Ministerio Público programan campañas enfocadas para enfrentar este flagelo social