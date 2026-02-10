Nacional - 10/2/26 - 06:16 PM

Conflicto en Colón: alcaldía condiciona pagos a auditorías internas

Según el comunicado oficial de la alcaldía de Colón, algunos representantes de corregimientos se han opuesto a permitir dichas auditorías.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

La tarde del martes, la Alcaldía del distrito de Colón informó que algunos representantes de corregimientos han manifestado que no les han realizado los pagos correspondientes a las juntas comunales, los cuales se otorgan en forma de subsidio.

En un comunicado, la alcaldía aclara que, conforme con la ley, esa entidad tiene la responsabilidad de realizar auditorías internas sobre el uso de estos fondos públicos, con el objetivo de garantizar la transparencia, la correcta administración de los recursos y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Agrega el comunicado oficial que algunos representantes de corregimientos se han opuesto a permitir dichas auditorías.

Ante esta situación, el comunicado oficial de la alcaldía indica que, en cumplimiento del marco legal vigente, no será posible realizar la entrega de los subsidios mientras no se permita la verificación adecuada del uso de los fondos.

Mientras tanto, los ediles exigen la liberación de las partidas mensuales para poder atender las necesidades de sus comunidades y rechazan las acusaciones de falta de transparencia.

En este sentido, Gabriel Ávila, representante del corregimiento de San Juan, aseguró que su junta comunal mantiene al día los informes de rendición de cuentas y retó al alcalde a identificar públicamente a quienes, según él, no han cumplido.

“Es mejor que diga con nombre propio quiénes son los representantes que no han rendido cuentas o no permiten auditorías. Es lo más sano para la transparencia”, señaló Ávila.

