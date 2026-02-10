MOP arranca Fase 2 de construcción de 50 zarzos en comarcas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó ante el Gabinete el avance de la Fase 2 del programa de construcción de zarzos, con el objetivo de garantizar el paso seguro a más de 11,700 estudiantes en zonas comarcales.

Esta segunda etapa contempla la construcción de puentes colgantes en las regiones Kodri, Ñokribo y Nedrini, dentro de la comarca Ngäbe Buglé, donde las crecidas de ríos y quebradas han cobrado vidas en años recientes. El plan busca que niños y jóvenes puedan llegar a sus escuelas sin correr riesgos.

El titular del MOP, José Luis Andrade, explicó que se construirán 4 zarzos en los distritos de Ñurum y Müna; 34 en Kankintú, Jirondai y Santa Catalina; y 12 en Mironó, Besikó y Nole Duima. Con esto, suman 100 estructuras entre la Fase 1 y 2 del programa.

La obra proyecta generar 500 empleos directos este año y beneficiará a unas 45 escuelas ubicadas en comunidades vulnerables. Cada zarzo tendrá entre 45 y 160 metros de longitud, según el cauce de los ríos, destacando el paso sobre el río Guairiviara, que alcanzará 145 metros.

El proyecto contará con una inversión de más de 19 millones de balboas, una apuesta del gobierno para mejorar la conectividad y seguridad de las comunidades en la comarca Ngäbe Buglé.