Desalojo caliente en Brisas del Golf: Comerciantes acusan a Irma de atropello

El Municipio de San Miguelito ejecutó este martes el desalojo de al menos 12 comercios ubicados en el Parque de Brisas del Golf, una acción que terminó con la intervención policial y varios retenidos.



Desde temprano llegaron funcionarios, herramientas y órdenes claras: desmontar todo. En cuestión de horas, lo que era zona comercial quedó vacío.

En el lugar se observó cómo retiraban techos, estructuras y puestos, incluidos food trucks y ventas de comida, batidos y frutas. Algunos comerciantes intentaron salvar lo poco que podían. Otros reclamaban, con papeles en mano, mientras el parque cambiaba de cara frente a los vecinos.

La Alcaldía justificó el operativo alegando que los negocios ocupaban áreas de servidumbre de manera ilegal, una práctica —según dijeron— permitida por administraciones pasadas. Aseguran que ahora buscan poner orden y recuperar espacios públicos, aunque reconocen que el problema viene de años atrás.

Los comerciantes desalojados rechazan esa versión y denuncian un atropello al debido proceso. Afirman que existe una demanda civil en curso y una apelación pendiente, por lo que consideran que el retiro forzoso de las estructuras es irregular. Señalan que el caso aún no ha sido resuelto por los tribunales.

Aunque el Municipio sostiene que hubo notificaciones desde diciembre, los afectados aseguran que eso no autoriza un desalojo mientras el proceso legal sigue abierto. “Aquí no se ha cerrado nada”, comentaban algunos, visiblemente golpeados por la pérdida de su sustento.

Tras el operativo, las autoridades adelantaron que en el área se proyecta la construcción de un parque recreativo para la comunidad, obra que deberá pasar por un proceso de licitación. Mientras tanto, los comerciantes buscan dialogar con la alcaldesa Irma Hernández y los abogados del Municipio para exigir que se respete la ley.

El tema sigue en desarrollo, con tensión en la zona y la comunidad dividida entre el orden y el reclamo de quienes dicen haber sido sacados sin justicia.