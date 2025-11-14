¡Atención Educadores! Abre periodo de inscripción para Concurso General 2026



A partir de hoy, el Ministerio de Educación de Panamá da inicio al primer periodo de convocatoria para el Concurso General de Maestros y Profesores del año escolar 2026.



La apertura del concurso se llevará a cabo el 24 y 25 de noviembre, mientras que el periodo de postulación se extenderá desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

Requisitos para participar:

* Ser ciudadano panameño.

* Gozar de buena salud física y mental.

* No estar suspendido del cargo en el Ministerio de Educación.

* No estar inhabilitado administrativamente para ejercer el cargo, conforme a lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto ejecutivo.

* No haber sido separado del cargo por orden de la autoridad competente.

* No haber sido destituido disciplinariamente en el Ministerio de Educación ni condenado penalmente por conductas que atenten contra el pudor y la libertad sexual, ni por mal manejo de fondos públicos.

* Tener los títulos, créditos y/o documentos exigidos para el cargo registrados en el Registro Permanente de Elegibles.

Proceso de postulación:

Los aspirantes deberán adjuntar los documentos requeridos a través de la plataforma Provel, disponible en el sitio web del Ministerio de Educación ([www.meduca.gob.pa](http://www.meduca.gob.pa)), asegurándose de que el tamaño total de los archivos no exceda los 600 KB.

Para más información, los interesados pueden consultar la página web oficial del Ministerio de Educación.

