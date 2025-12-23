¡Atención familias! IFARHU abre en enero los préstamos educativos

Buenas noticias para los estudiantes y sus familias: el IFARHU anunció que en enero de 2026 comenzará a recibir documentos para los préstamos educativos.

Esto aplica para todos los chicos y chicas de primaria, premedia y media que necesiten una mano con la educación.

Los papás y mamás deben llevar a las oficinas del IFARHU —en la ciudad de Panamá o en cualquiera de las sedes provinciales— los siguientes documentos: carta de trabajo, recibo de matrícula y comprobante del costo total de la colegiatura. Todo listo para no perder tiempo.

También se abre el Concurso General de Becas 2026, una oportunidad para los que se esfuerzan en clase. Los requisitos académicos son claros:

Primaria, premedia y media: promedio mínimo de 4.5.

promedio mínimo de 4.5. Primer ingreso universitario: promedio mínimo de 4.5.

promedio mínimo de 4.5. Continuación de carrera: índice mínimo de 2.0.

índice mínimo de 2.0. Posgrado y maestrías: índice mínimo de 2.0 en la licenciatura previa.

Y sí, los estudiantes extranjeros también pueden participar, siempre que demuestren que llevan 10 años o más viviendo en Panamá.

Con estas acciones, el IFARHU busca que ningún estudiante se quede atrás por falta de recursos. La educación es un derecho, y esta es una manera de hacerlo más accesible para todos.