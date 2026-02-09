En la era actual de la inmediatez, donde la ansiedad es cada vez más consustancial al estilo de vida moderno, Evaluna hace un llamado a la calma y a la reflexión con su último sencillo: "Rollitos de papel", que invita a mirar atrás y valorar el camino recorrido.

"Todo el mundo habla todo el tiempo de lo importante que es el movimiento. Está chévere también hablar de la quietud y lo importante que es parar también y ver todo lo que has vivido y donde has llegado", afirmó la artista venezolana en una entrevista a EFE en Miami.

Se trata del primer tema en solitario publicado por Evaluna desde que dio a luz a su segunda hija, Amaranto, en agosto de 2024, aunque entre medias ha lanzado sencillos junto a su esposo, el cantante colombiano Camilo.

"Parar, sentir el amor donde estás. No necesariamente perseguir todo el tiempo sino dejar que las cosas te encuentren, era eso un poquito lo que queríamos lograr con la canción", continuó la artista.

La autora de éxitos como "Índigo" o "Por primera vez" reveló que su último lanzamiento sucede en un momento "súper especial" precisamente por ser el primero siendo madre de dos niñas, y explica que lo escribió pensando en "Dios y ese amor incondicional" que siente que le acompaña en la actualidad.

Además, aseguró que no tiene problemas en compartir sus sentimientos "como mamá y como mi propia persona", como familia pública que forma junto a Camilo y sus dos hijas, pero puso una línea roja en lo que concierne a sus niñas, a las que prefiere mantenerlas más en la intimidad.

"Yo no quiero decidir el futuro por ellas, por eso es que no las ponemos en las fotos ni las sacamos en nuestras redes sociales", sostuvo.

Evaluna sabe lo que es mantener el equilibrio entre la fama y la familia, siendo hija del cantante Ricardo Montaner y la productora Marlene Rodríguez, y así lo demostró hace apenas unos meses con "Navidad en cada esquina", su último lanzamiento junto a Camilo, en el que celebraban la importancia de estar presentes en el aquí y el ahora.