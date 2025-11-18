Nacional - 18/11/25 - 07:43 AM

¡Atención Panamá Norte! Mañana sin agua por trabajos en Caimitillo

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informa que el día de mañana, 19 de noviembre, se interrumpirá el suministro de agua en varias áreas de Panamá Norte debido a trabajos de interconexión de una tubería de 6 pulgadas en la estación de bombeo de Caimitillo. Estas labores son fundamentales para optimizar el suministro de agua potable en el sector.

Los trabajos se realizarán en el horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y afectarán el suministro en las siguientes comunidades: Guarumal, Caimitillo Centro, Los Yungues y Marañonal.

Reprogramación de trabajos en la planta potabilizadora Roberto Reina

Por otro lado, el IDAAN ha anunciado una nueva fecha para los trabajos en la planta potabilizadora Roberto Reina, en Herrera. Debido a las incidencias registradas el pasado fin de semana por la crecida del río La Villa, dichos trabajos se llevarán a cabo este jueves 20 de noviembre, en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Durante este período, también se registrará afectación en el servicio de agua.
 

