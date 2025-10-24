Nacional - 24/10/25 - 12:00 PM

Atención y mejoras: Supervisan unidades de salud en Portobelo y Sabanitas

La Policlínica de Sabanitas atiende a más de 62 mil personas.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

La Comisión de Salud de la Caja de Seguro Social (CSS) realizó una visita de supervisión a la Unidad Local de Atención Primaria en Salud (ULAPS) de Portobelo y a la Policlínica Laurencio Guardia, en Sabanitas, Colón, para evaluar la calidad de los servicios brindados a los pacientes y identificar áreas de mejora en ambas instalaciones.

Durante la inspección, se destacó el compromiso del personal de salud, aunque se subrayó la necesidad de contar con espacios más amplios y mejores equipos para optimizar la atención. Además, se resaltó la ampliación de servicios en la ULAPS de Portobelo, que ahora ofrece atención de Rayos X y laboratorio las 24 horas del día.

La Policlínica de Sabanitas, que atiende a más de 62 mil personas, fue igualmente evaluada, destacándose por su alto nivel de abastecimiento de medicamentos (94%) y su capacidad para atender a un gran número de pacientes en diversas especialidades.

