¡Atentos conductores! Retorno herradura en Ciudad Bolívar listo desde el lunes

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que a partir del lunes 1 de diciembre de 2025, quedará habilitado al público el retorno a desnivel tipo herradura en la vía Transístmica.



La obra que forma parte del proyecto “Diseño, Construcción y Financiamiento del Intercambiador: Entrada La Cabima y Retorno a Desnivel en Ciudad Bolívar”.

El MOP informó que esta medida beneficiará a los conductores y usuarios que transitan por Panamá Norte, facilitando los giros hacia diferentes puntos de la ciudad y la provincia de Colón.

Los usuarios que se dirigen hacia Colón y desean retornar a Panamá Centro , deberán utilizar el retorno herradura .

y desean retornar a , deberán utilizar el . Quienes vienen de Colón y buscan entrar a Ciudad Bolívar , deberán tomar el retorno ubicado en el Colegio Monseñor Francisco Beckmann .

, deberán tomar el retorno ubicado en el . Para los que se trasladan desde Ciudad Bolívar hacia Panamá Centro, este retorno será la ruta obligatoria, ya que los semáforos actuales quedarán inhabilitados.

Medidas de seguridad:

El MOP recordó que los giros a la izquierda en la entrada de Ciudad Bolívar y el retorno a nivel después de Panablock serán clausurados de manera definitiva. Además, exhortó a todos los usuarios a respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad operacionales de la vía.

Con este nuevo retorno, se espera mejorar la fluidez vehicular y reducir los accidentes en una de las rutas más transitadas de Panamá Norte.



Puente de San Miguelito se iluminará con nuevo sistema nocturno

Por otro lado, se informó que también desde l lunes 1 hasta el sábado 6 de diciembre, se realizarán trabajos nocturnos de rehabilitación en el puente vehicular que conecta la avenida Simón Bolívar, avenida Ricardo J. Alfaro, avenida José Domingo Díaz y avenida Boyd-Roosevelt.

La intervención busca instalar un nuevo sistema de iluminación para mejorar la seguridad y visibilidad en la principal interconexión vial del distrito.

Estas labores forman parte del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de Calles del Distrito de Panamá, Renglón 1”, que incluye mejoras en los corregimientos de Ancón, Betania y Alcalde Díaz.

Los trabajos se desarrollarán en horario nocturno, de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., para minimizar el impacto en la circulación durante el día.

El MOP aseguró que se cumplirán estrictamente todos los protocolos de seguridad, aunque durante este periodo podrían registrarse afectaciones parciales en la circulación vehicular.

Se recomienda a los conductores manejar con precaución y, de ser posible, usar rutas alternas. La entidad también pidió la colaboración de los residentes y usuarios del área para facilitar los trabajos y agradeció la comprensión por las molestias temporales.



Bella Vista tendrá cierres parciales por trabajos de mejora en la calle 42 Este

El Mop también anunció a los residentes del corregimiento de Bella Vista y al público en general que, como parte del proyecto “Estudio, Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento de calles del distrito de Panamá”, se realizarán trabajos de mantenimiento y rehabilitación que ocasionarán cierres parciales en jornadas diurnas y nocturnas en la zona.

Las labores incluyen perfilado del terreno, colocación de tuberías, construcción de cajas y la colocación de carpeta asfáltica, buscando mejorar la infraestructura vial y garantizar una mejor circulación para los conductores y peatones de la zona. L

os trabajos se desarrollarán del lunes 1 al jueves 4 de diciembre de 2025, en horarios de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y de 8:00 p.m. a 3:00 a.m., frente al supermercado El Rey, en la calle 42 Este.

El MOP recomienda a los conductores utilizar vías alternas y respetar las señalizaciones que indican los desvíos para evitar retrasos.

Además, solicita la colaboración de residentes y comerciantes, evitando estacionar vehículos en las áreas señalizadas donde se ejecutan los trabajos, garantizando así que las obras se realicen de manera rápida y segura.