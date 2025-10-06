Atrapados por dos horas en elevador de hospital de Veraguas



Un paciente de la Sala de Cuidados Intensivos, un médico y un camillero quedaron atrapados por dos horas en la mañana de este lunes dentro de uno de los elevadores del hospital regional Dr. Luis "Chicho" Fábrega, tras una falla técnica en el sistema del ascensor.

El incidente generó alarma entre el personal del centro médico, pero la situación fue controlada rápidamente por la activación del protocolo de emergencia.

Las tres personas fueron evacuadas sin sufrir lesiones. Posteriormente, el paciente fue trasladado al quirófano como estaba programado.

Según informó el Ministerio de Salud regional de Veraguas, el desperfecto fue ocasionado por fluctuaciones eléctricas que dañaron la tarjeta de control del elevador.

La empresa responsable del mantenimiento de los ascensores ya se encuentra realizando las reparaciones correspondientes.

Este nuevo fallo se suma a una serie de incidentes que han puesto en el centro de la polémica a este hospital público, el cual ha sido objeto de múltiples denuncias por deterioro de su infraestructura y quejas sobre la calidad del servicio médico.

