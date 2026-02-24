ATTT entregará 5,000 tarjetas gratuitas para estudiantes de primer ingreso

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció ayer lunes la distribución gratuita de 5 mil tarjetas escolares correspondientes al año electivo 2026, a estudiantes que ingresen por primera vez al sistema educativo.

Según la entidad, la distribución comenzará el 25 de febrero y será hasta agotar existencia.

De acuerdo con el director de la ATTT, Simón Henríquez, la medida busca impulsar medidas concretas que faciliten la movilidad estudiantil.

Para obtener la tarjeta, los interesados deberán acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE) ubicados en las estaciones del Metro, en horario de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

El acudiente o tutor deberá presentar copia del recibo o constancia de matrícula vigente 2026, la identificación del estudiante (cédula juvenil o certificado del Tribunal Electoral) y su documento de identidad personal.

La tarifa para los estudiantes en rutas troncales será de 0.10 centavos, 0.75 en corredores Norte y Sur, 0.17 centavos en la Línea 1 y 0.25 en la Línea 2.